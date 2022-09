Ukrajina očakáva v roku 2023 rozpočtový schodok 38 mld. USD

Kyjev 14. septembra (TASR) - Ukrajina očakáva na budúci rok rozpočtový deficit na úrovni 38 miliárd USD (38,04 miliardy eur). Povedal to v stredu ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, podľa ktorého by schodok mali do veľkej miery vykryť financie z Medzinárodného menového fondu (MMF), Spojených štátov a Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šmyhaľ uviedol, že deficit by čiastočne mali pomôcť riešiť aj vojnové dlhopisy a dane. Zároveň dodal, že očakáva dohodu s MMF o novom programe financovania na budúci rok.



Premiér odhaduje, že USA poskytnú Ukrajine 18 miliárd USD. Od Európskej únie a MMF očakáva po 12 miliárd USD, uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie agentúry Interfax. Nakoniec, dodal Šmyhaľ, v tomto roku by EÚ mala Ukrajine poskytnúť finančnú pomoc v celkovej výške 8 miliárd eur, z toho 3 miliardy eur vo forme grantu.



Ukrajinský premiér zároveň oznámil dohodu so Spojenými štátmi o dodávkach 2 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu vo 4. kvartáli tohto a 1. kvartáli budúceho roka. "Túto zimu by sme mali zvládnuť," povedal Šmyhaľ, podľa ktorého by Ukrajina mala mať dostatočné zásoby na vykurovaciu sezónu. Po dohode s USA sa ukrajinské zásoby plynu na zimné obdobie odhadujú na 15 miliárd m3.



Invázia Ruska na Ukrajinu koncom februára a následné boje spôsobili ukrajinskej ekonomike obrovské škody. Ako uviedla v ostatnom odhade Svetová banka, hrubý domáci produkt Ukrajiny klesne tento rok o 30 až 35 %.



(1 EUR = 0,999 USD)