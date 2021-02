Ukrajina očakáva, že získa z programu MMF viac než 2 miliardy USD

Kyjev 2. februára (TASR) - Ukrajina očakáva, že počas tohto roka získa od Medzinárodného menového fondu (MMF) viac než 2 miliardy USD. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér ukrajinskej banky Kyrylo Ševčenko.



Ako guvernér uviedol, očakávajú, že počas roka by mohli od MMF získať 2,2 miliardy USD (1,82 miliardy eur), a to v troch tranžiach. So zvyškom Ukrajina počíta v roku 2022. Prvýkrát tak vysoký predstaviteľ Ukrajiny prezradil očakávania Kyjeva od obnovenia rozhovorov s fondom v decembri. Ševčenko zároveň povedal, že vláda plánuje v tomto roku vydať eurobondy v hodnote približne 2,4 miliardy USD.



MMF schválil úverový program pre Ukrajinu v celkovej hodnote 5 miliárd USD v júni minulého roka s cieľom podporiť pandémiou zasiahnutú ekonomiku. Najmä v 2. kvartáli 2020 bol pokles výrazný, medziročne predstavoval 11,4 %.



Ihneď po schválení fond uvoľnil prvú tranžu 2,1 miliardy USD. Neskôr však uvoľňovanie ďalších financií pozastavil pre obavy z nedostatočnej aktivity ukrajinskej vlády v boji proti korupcii a plnení reformného programu.



Ševčenko uviedol, že ukrajinská centrálna banka plní záväzky voči fondu. Zároveň odmietol obavy v súvislosti s nezávislosťou banky. Tie sa zvýšili minulý rok, keď odstúpil predchodca Ševčenka, uznávaný bankár Jakiv Smolij. Ten rezignoval na svoj post začiatkom júla, pričom ako dôvod uviedol "systematický politický nátlak" na banku a pokusy o obmedzenie jej nezávislosti.



(1 EUR = 1,2084 USD)