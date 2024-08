Ukrajina od januára zastaví prevádzku ropovodu Družba

Budapešť 30. augusta (TASR) - Ukrajina od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. Podľa servera hvg.hu to povedal v piatok poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Podoľaka odstavením vedení a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší trh. "Európa bola spoľahlivý a dobrý trh, Rusi na ňom najviac zarábali. Všetci v Európe teraz pracujú na tom, aby Rusko nehralo silnú rolu na kontinente," dodal.



V prípade ropovodu Družba Podoľak nepovedal, že by sa ním nemohla prepravovať ropa iného ako ruského pôvodu. Kým to nebude jasné, treba podľa servera jeho slová chápať tak, že ropovod bude úplne odstavený. Ak sa tak stane, môže byť narušená bezpečnosť dodávok ropy v Maďarsku, keďže ropu je možné okrem ropovodu Družba dovážať iba prostredníctvom jadranského ropovodu z Chorvátska.











