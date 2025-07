Ukrajina od začiatku roka získala od EÚ 10,5 miliardy eur

Moskva 9. júla (TASR) - Ukrajinská vláda už od začiatku roka 2025 dostala od Európskej únie (EÚ) 10,5 miliardy eur a do konca roka plánuje získať ďalších 20,1 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na ministerstvo financií v Kyjeve.



„Vo všeobecnosti rozpočtová podpora z EÚ za tri roky dosahuje 52,5 miliardy eur. Len od začiatku roka 2025 už Ukrajina dostala od EÚ 10,5 miliardy eur. Do konca roka plánuje ukrajinská vláda získať od EÚ ďalšiu rozpočtovú podporu vo výške 20,1 miliardy eur,“ uviedlo ministerstvo v stredu vo vyhlásení na svojej internetovej stránke stránke.



Agentúra Bloomberg predtým v stredu informovala, že Európska komisia (EK) zahrnula do návrhu budúceho sedemročného rozpočtového plánu EÚ na roky 2028 až 2034 osobitné ustanovenie o sume 100 miliárd eur na podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskom. Očakáva sa, že Komisia návrh rozpočtu na roky 2028 až 2034 predstaví budúci týždeň.