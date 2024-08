Ukrajina plánuje investovať do obnoviteľných zdrojov 20 miliárd

Kyjev 14. augusta (TASR) - Ukrajina bude potrebovať investície vo výške 20 miliárd amerických dolárov (18,3 miliardy eur) na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v rámci plánu, ktorého cieľom je zvýšiť ich podiel na energetickom mixe krajiny na 27 % do roku 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenie ukrajinskej vlády.



Energetický sektor krajiny prišiel o polovicu svojej výrobnej kapacity v dôsledku ruských útokov, ktoré sa zintenzívnili na jar 2024. Ukrajina sa tak musí vo väčšej miere spoliehať na svoje jadrové elektrárne, ako aj na výrobu energie zo slnka a vetra. Cieľom vládneho plánu je pridať nové zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s výkonom približne 10.000 megawattov.



Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v systémoch zásobovania teplom a chladom by mal v roku 2030 dosiahnuť 33 %, vo výrobe elektriny 29 % a v sektore dopravy 17 %, uviedla vláda. Aký je súčasný podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, nešpecifikovala. Podľa miestnych médií je to približne 10 %. Hlavným zdrojom nízkouhlíkovej energie sú pre Ukrajinu jej jadrové elektrárne.



(1 EUR = 1,0931 USD)