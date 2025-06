Ukrajina plánuje šesťnásobne zvýšiť dovoz plynu

Kyjev 20. júna (TASR) - V dôsledku útokov Ruska na ukrajinské energetické zariadenia plánuje Ukrajina zvýšiť dovoz zemného plynu do konca tohto roka zhruba šesťnásobne. Údaje, ktoré zverejnila ukrajinská vláda v piatok, priniesla agentúra DPA.



Ukrajina plánuje doviezť tento rok minimálne 4,6 miliardy kubických metrov (m3), povedal na pôde parlamentu ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. Ukrajina zatiaľ podpísala kontrakty na dovoz 2,9 miliardy m3 suroviny.



Na základe údajov z roku 2023 spotrebováva Ukrajina ročne približne 19 miliárd m3 plynu. V roku 2022 doviezla krajina 1,2 miliardy m3 suroviny, vlani však iba 0,7 miliardy m3. Tento rok sa dopyt výrazne zvýšil. Čiastočne pre ruské útoky a čiastočne v dôsledku toho, že potom, ako začiatkom roka prestala platiť dohoda o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, musí Ukrajina zabezpečovať technický plyn pre svoj systém plynovodov, aby v ňom udržala tlak. Podľa štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz ruské útoky na energetické zariadenia, najmä vo februári, ovplyvnili približne 50 % ukrajinskej produkčnej kapacity.



Dodávky plynu si Kyjev zabezpečuje prostredníctvom susedných štátov - Slovenska, Poľska a Maďarska. Časť plynu dostáva z Nórska a ďalší objem suroviny očakáva z USA, a to prostredníctvom LNG terminálov v Grécku.



Zdroje z energetického priemyslu však predpokladajú, že časť plynu dodávaného na Ukrajinu je ruského pôvodu. Surovina je najskôr dodaná prostredníctvom plynovodu TurkStream cez Čierne more do Turecka a následne cez Bulharsko, Srbsko a Maďarsko putuje na Ukrajinu.