Ukrajina plánuje upraviť rozpočet, chce zvýšiť výdavky na obranu

Kyjev 5. júna (TASR) - Ukrajinské ministerstvo financií plánuje revidovať rozpočet na tento rok s cieľom zvýšiť výdavky na obranu. Uviedol to vo štvrtok ukrajinský poslanec Jaroslav Železniak. Informovala o tom agentúra Reuters.



Železniak sa odvolal na ministra financií Serhija Marčenka, ktorý na pôde parlamentu povedal, že Kyjev musí zvýšiť objem financií pre ukrajinské ozbrojené sily. Zasadnutia ukrajinského parlamentu sú z bezpečnostných dôvodov neverejné, a to sa týka aj médií.



Tohtoročný rozpočet počíta s výdavkami na obranu v objeme 2,23 bilióna hrivien, čo v prepočte predstavuje 53,7 miliardy USD (47,2 miliardy eur). To je približne 26 % hrubého domáceho produktu (HDP) Ukrajiny. Podľa údajov ministerstva financií dosiahli výdavky štátu na obranu za prvé štyri mesiace tohto roka 765 miliárd hrivien.



Vládni predstavitelia v tejto súvislosti uviedli, že sa pokúsia nájsť ďalšie zdroje na zvýšenie príjmov do rozpočtu s cieľom získať financie pre sektor obrany. Zamerať sa chcú najmä na opatrenia, ktoré by pomohli zredukovať sivú ekonomiku.



Drvivá väčšina rozpočtových príjmov Ukrajiny ide na armádu a domácu produkciu zbraní. V oblasti sociálnych výdavkov je tak Ukrajina závislá od pomoci zo zahraničia. Do dnešných dní získal Kyjev v rámci zahraničnej pomoci už zhruba 133 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1384 USD)