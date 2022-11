Ukrajina plánuje zvýšiť poplatky za tranzit ropy v dôsledku vojny

Kyjev 21. novembra (TASR) - Ukrajina plánuje v budúcom roku zvýšiť poplatky za tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba do východnej Európy pre útoky ruskej armády, ktoré zasiahli dodávky elektriny v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Prevádzkovateľ ukrajinskej siete ropovodov Ukrtransnafta informoval v liste, ktorý videla agentúra Bloomberg, svojho ruského partnera Transnefť, že "pokračujúce ničenie ukrajinskej energetickej infraštruktúry viedlo k výraznému nedostatku elektriny, zvýšeniu jej nákladov, nedostatku paliva a náhradných dielov".



V liste, ktorý podpísal generálny riaditeľ spoločnosti Ukrtransnafta Volodymyr Cependa, sa uvádza, že ukrajinskej firme stúpli aj náklady na organizáciu bezpečných pracovných podmienok pre personál a ochranu zariadení.



Ukrtransnafta tak od 1. januára zvýši tarify za prepravu ropy do Maďarska a na Slovensko o 2,10 eura za tonu na 13,60 eura/tona. Tento poplatok bol zvýšený aj v apríli, čím na ročnej báze vzrástol celkovo o 51 %.



Spoločnosť Transnefť zatiaľ neodpovedala na žiadosť o komentár. Ukrajinský NJSC Naftogaz, jediný vlastník Ukrtransnafta, odmietol správu komentovať.



Dňa 15. novembra boli toky ruskej ropy do východnej Európy na deň zastavené po tom, čo elektráreň obsluhujúcu ropovod na Ukrajine zasiahla delostrelecká paľba. V ten deň Rusko vypálilo na Ukrajinu približne 100 rakiet, podľa velenia vzdušných síl v Kyjeve.