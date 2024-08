Ukrajina počas horúčav zaviedla obmedzenia pri dodávkach elektriny

Kyjev 19. augusta (TASR) - Ukrajina znovu zaviedla obmedzenia pri dodávkach elektriny, keďže rastúce teploty zaťažujú energetický systém, ktorý je už aj tak "krehký" v dôsledku ruských útokov. Oznámil to v pondelok štátny prevádzkovateľ ukrajinskej siete Ukrenergo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rusko túto jar obnovilo útoky na ukrajinské elektrárne, čím vyradilo polovicu ich výrobnej kapacity a spôsobilo veľké výpadky v dodávkach elektriny do konca júla. Opravy niektorých elektrární a nižšie teploty načas zlepšili energetickú situáciu v krajine, kým sa vlna horúčav nevrátila.



"Spotreba elektriny naďalej stúpa," uviedla spoločnosť Ukrenergo na sociálnej sieti Telegram a dodala, že za nárastom je vlna horúčav, ktoré sa šíria do väčšiny regiónov Ukrajiny.



"Vzhľadom na narastajúci kapacitný deficit v elektrizačnej sústave dôjde v pondelok od 17.00 do 21.00 h (miestneho času) k obmedzeniu odberu," dodal Ukrenergo s tým, že kritická infraštruktúra a niektoré podniky budú z tohto vyňaté.



Ukrajina sa spolieha na dovoz elektriny zo susedných krajín Európskej únie (EÚ), aby nahradila výpadky vo výrobe po ruských útokoch.



Premiér Denys Šmyhaľ koncom minulého mesiaca uviedol, že situácia v energetickom sektore sa "stabilizovala" v dôsledku skorého dokončenia opráv na dvoch blokoch jadrových elektrární a poklesu teploty vzduchu. Ukrajina zároveň pokračuje "v príprave na jesenné a zimné obdobie a vo vývoji alternatívnych zdrojov energie", dodal.