Ukrajina ponúka svoje zásobníky na skladovanie amerického LNG

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajina a ďalšie európske krajiny majú potenciál nakupovať skvapalnený zemný plyn (LNG) zo Spojených štátov a skladovať ho Ukrajine, čo by mohlo posilniť energetickú bezpečnosť Európy, keďže tranzit plynu z Ruska sa skončí, vyhlásil v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina, ktorá už tri roky čelí agresii zo strany Moskvy, bola hlavnou trasou pre dodávky zemného plynu z Ruska ďalej do Európy, až kým na začiatku toho roka nevypršala dohoda o tranzite medzi oboma krajinami. Ukrajina tiež disponuje veľkými podzemnými zásobníkmi plynu, najmä na západe krajiny.



"Vidíme obrovský potenciál, najmä po ukončení tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny, v možnosti nákupu skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov amerických," povedal Sybiha na spoločnej tlačovej konferencii so svojím britským kolegom Davidom Lammym. V odpovedi na otázku agentúry Reuters minister doplnil, že Ukrajina by mohla nakupovať americký LNG a uskladňovať ho, ako aj uskladňovať LNG patriaci iným európskym krajinám.



"Viete, že Ukrajina má mimoriadne výkonné podzemné zásobníky plynu a aj tu máme spoločný základ pre vzájomne výhodnú spoluprácu, pričom posilňujeme energetickú bezpečnosť Európy," povedal Sybiha.