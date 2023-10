Kyjev 29. októbra (TASR) - Ukrajina prestane od roku 2025 prepravovať ruský plyn na západ. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa to povedal šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Olexij Černyšov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zmluva o tranzite s ruským Gazpromom vyprší koncom roka 2024. Ukrajina by od nej odstúpila aj skôr, najmä preto, že Gazprom neplatí za tranzit, ako bolo dohodnuté, uviedol Černyšov. Ukrajina aktuálne pokračuje v jeho tranzite len preto, že viaceré európske krajiny sú ešte stále závislé od ruského plynu. "Chceme byť spoľahlivým partnerom aj pre európskych partnerov, pre krajiny, ktoré to potrebujú," uviedol šéf Naftogazu.



Ukrajina zvýšila vlastnú ťažbu plynu. Preto by sa jej podľa Černyšova počas nadchádzajúcej zimy mohlo prvýkrát podariť pokryť svoje potreby z vlastných zdrojov.



Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu pokračuje aj napriek ruskej agresii. Príjemcami sú najmä krajiny bez prístupu k moru, ktoré nemôžu prejsť na skvapalnený zemný plyn (LNG). Cieľom EÚ je prestať dovážať fosílne energie z Ruska od roku 2027.