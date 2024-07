Ukrajina rokuje o dodávkach plynu z Azerbajdžanu do EÚ

Kyjev 3. júla (TASR) - Ukrajina rokuje o dodávkach zemného plynu z Azerbajdžanu do Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kyjev si chce totiž zachovať úlohu tranzitnej krajiny a pomôcť západným susedom zaistiť ich energetickú bezpečnosť, uviedol v stredu v rozhovore pre Bloomberg ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Dohoda o nahradení ruského plynu azerbajdžanským je jedným z návrhov, o ktorých diskutujeme, uviedol Zelenskyj pre Bloomberg News. "Teraz sa tým zaoberajú predstavitelia vlády," povedal.



Cez Ukrajinu sa aj napriek viac ako dvom rokom plnohodnotnej vojny s Ruskom stále do Európy prepravuje takmer 15 miliárd kubických metrov (m3) ruského plynu ročne. To je však len zlomok zo 150 miliárd m3 plynu, ktorý prúdil plynovodmi pred vojnou.



Ukrajinskí predstavitelia už jasne dali najavo, že Kyjev nepredĺži dohodu s ruským Gazpromom. Jej platnosť vyprší na konci tohto roka.



Ukrajina nemá spoločnú hranicu s Azerbajdžanom, takže všetok azerbajdžanský plyn by sa musel prepravovať cez Rusko.



Poradca azerbajdžanského prezidenta Hikmat Hadžijev v júni pre agentúru Reuters povedal, že EÚ a Ukrajina požiadali Azerbajdžan, aby pomohol pri rokovaniach s Ruskom o tranzite plynu.



EÚ výrazne obmedzila dovoz ruského plynu. Niektoré stredoeurópske krajiny sú však stále závislé od plynu, ktorý prichádza z Ruska a prepravuje sa plynovodom cez Ukrajinu.