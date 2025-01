Ukrajina sa ohradila voči obvineniu z účasti na znefunkčnení katastra

Bratislava 28. januára (TASR) - Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike sa ohradilo voči vyhláseniam niektorých politikov, že kybernetický útok na Úrad geodézie, kartografie a katastra (UGKK) SR prišiel z Ukrajiny. Upozornilo, že činnosť mnohých kybernetických zločincov, ktorí sa špecializujú na používanie ransomvéru na útoky na západné krajiny, je koordinovaná a podporovaná ruskými tajnými službami.



Veľvyslanectvo pripomenulo, že Slovensko už v minulosti čelilo kybernetickému útoku typu DDoS (Distributed Denial of Service). Posledný takýto útok sa uskutočnil 28. marca 2023, keď po rozhodnutí SR odovzdať Ukrajine svoje stíhačky MiG-29 boli hekermi napadnuté webové stránky kľúčových slovenských štátnych inštitúcií vrátane Národnej rady SR, Národnej banky Slovenska a Ministerstva obrany SR.



"Mrzí nás, že naši slovenskí partneri sa opäť stali terčom rozsiahleho kybernetického útoku. Ukrajinská strana si uvedomuje následky takýchto zločinov, keďže sama nedávno čelila podobnému kybernetickému útoku zo strany ruských tajných služieb na Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny. Tento útok, ktorý sa uskutočnil 19. decembra 2024, viedol k dočasnému zablokovaniu práce 25 štátnych registrov," uviedlo veľvyslanectvo, dodalo, že určenie zdroja útoku a zodpovednej strany je základnou súčasťou reakcie na kybernetické útoky, aby sa predišlo chybám. "Bez dôveryhodnej atribúcie hrozí riziko neopodstatnených obvinení, čo môže zhoršiť medzinárodné vzťahy a znemožniť potrestanie vinníkov," upozornilo.



Ukrajinské zastupiteľstvo zdôraznilo, že na základe verejne dostupných informácií o incidente zatiaľ neexistuje dostatok dôkazov na určenie zdroja útoku. Preto sú podľa neho akékoľvek vyhlásenia o možnej účasti Ukrajiny na kybernetickom útoku do ukončenia vyšetrovania slovenskými orgánmi nepodložené a zásadne neprijateľné. Nevylúčilo však, že pri tomto útoku mohla byť použitá informačno-komunikačná infraštruktúra umiestnená na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou ukrajinskej vlády.



Ukrajina ako signatár Budapeštianskeho dohovoru o kyberkriminalite je podľa veľvyslanectva pripravená spolupracovať so slovenskou stranou a ochotná poskytnúť pomoc pri vyšetrovaní tohto trestného činu. Veľvyslanectvo vyzvalo zodpovedné osoby na strane Slovenskej republiky, aby sa v budúcnosti zdržali manipulovania s neoverenými a nepotvrdenými informáciami a vyhli sa neopodstatneným obvineniam.