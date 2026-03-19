Ukrajina sa rozhodla nepokračovať v znižovaní úrokov
Autor TASR
Kyjev 19. marca (TASR) - Ukrajinská centrálna banka sa vo štvrtok rozhodla ponechať svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 15 %. Na predchádzajúcom zasadaní pritom úroky znížila o 50 bázických bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Donedávna sa predpokladalo, že centrálna banka Ukrajiny bude chcieť pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, aby podporila hospodársky rast a trh práce. Vypuknutie vojny na Blízkom východe a s tým spojené ohrozenie globálnych dodávok energií však vyvolalo prudký rast cien kľúčových energií a zvýšilo inflačné riziká pre ukrajinskú ekonomiku. Geopolitické riziká okrem toho zvýšili globálny dopyt po amerických dolároch a oslabili ukrajinskú hrivnu, čo ešte viac obmedzuje priestor na zlacnenie pôžičiek.
Ukrajinská inflácia sa vo februári po dlhom období poklesu zvýšila na úroveň 7,6 %. Centrálna banka krajiny naznačila, že úrokové sadzby nebude znižovať, kým nebudú existovať jasné dôkazy o tom, že ceny energií netlačia inflačné očakávania nahor.
