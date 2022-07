Ukrajina sa pokúša odložiť splátky svojho zahraničného dlhu

Kyjev 20. júla (TASR) - Ukrajina sa snaží odložiť splátky svojho zahraničného dlhu a zmeniť kupónovú štruktúru niektorých dlhopisov, keďže ruská invázia podkopáva jej ekonomiku a vyčerpáva devízové rezervy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vláda v Kyjeve sa chce s majiteľmi dlhopisov do 15. augusta dohodnúť na dvojročnom zmrazení platieb a zmenách tzv. garancií hrubého domáceho produktu (HDP) podľa dekrétov zverejnených v stredu na vládnej webovej stránke.



Ukrajinskí predstavitelia niekoľko týždňov skúmali reštrukturalizáciu dlhu, keďže financie krajiny vysychajú a vojna ničí jej priemysel. Podľa údajov ministerstva financií čaká štát s ratingom v neinvestičnom pásme v septembri obrovská splátka zahraničného dlhu a platba úrokov vo výške 1,4 miliardy USD (1,37 miliardy eur).



Odklad platieb by podľa výpočtov agentúry Bloomberg mohol Ukrajine pomôcť ušetriť 3 miliardy USD na nákladoch na splátky dlhu v priebehu dvoch rokov a ešte viac pri splátkach úrokov.



Ak držitelia dlhopisov nebudú súhlasiť s navrhovanými zmenami, Ukrajina bude obsluhovať a splácať svoje dlhopisy a HDP záruky, cenné papiere s kupónmi viazanými na ekonomickú výkonnosť krajiny, uviedlo ministerstvo financií. Nešpecifikovalo, kedy a ako budú úradníci kontaktovať držiteľov dlhopisov.



Podľa niektorých analytikov je vzhľadom na okolnosti odklad platieb nevyhnutný, ak to investori odmietnu, bude to pre nich zlá reklama.



"Snažia sa byť priateľskí k investorom a dávajú to najavo," povedal Tim Ash, senior stratég pre rozvíjajúce sa trhy v Bluebay Asset Management. "Ešte sme nevideli úplné podmienky, takže je ťažké povedať, aká bude reakcia investorov, ale bude existovať veľký morálny tlak na pomoc Ukrajine," dodal.



Nesplatený zahraničný dlh Ukrajiny dosahuje približne 25 miliárd USD. Vláda sa pri financovaní svojho rozpočtu vrátane vojenských výdavkov spoliehala najmä na zahraničnú pomoc a centrálnu banku, pričom svoje devízové rezervy už vyčerpala.



Ukrajina reštrukturalizovala dlhopisy už v roku 2015 po tom, čo Rusko anektovalo Krym a vyvolalo vojenský konflikt vo východných priemyselných regiónoch. Dohoda o dlhu vo výške 18 miliárd USD zahŕňala 20-percentný odpis nominálnej hodnoty dlhopisov, vyššie priemerné úrokové platby a vydávanie záruk viazaných na ekonomický rast (HDP garancií).



Vládne nariadenie zo stredy predpokladá predĺženie záruk na HDP o rok do roku 2041 a zníženie stropu platieb na rok 2023 na úrovni 0,5 % ročného ekonomického výkonu z 1 %. Ukrajina chce tiež odložiť platbu splatnú 31. mája 2023 do 1. augusta 2024.



(1 EUR = 1,0245 USD)