Ukrajina sa stala pridruženou krajinou IEA

Varšava 19. júla (TASR) - Ukrajina sa v utorok stala pridruženou krajinou Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Obe strany pritom zdôraznili, že užšia spolupráca pomôže Európe čeliť ťažkej zime v dôsledku energetickej krízy spojenej s ruskou inváziou na Ukrajinu. TASR správu prevzala z AP.



"Verím, že táto zima sa môže stať historickou skúškou európskej solidarity," povedal riaditeľ IEA Fatih Birol počas ceremoniálu vo Varšave.



Tento krok odráža kľúčovú úlohu Ukrajiny pre európsku a globálnu energetickú bezpečnosť a ukazuje, že agentúra so sídlom v Paríži podporuje Kyjev v boji proti ruskej invázii.



Rusko ako odvetu za sankcie Západu voči Moskve prerušilo alebo obmedzilo dodávky zemného plynu desiatke krajín v Európe vrátane Poľska. Existujú tiež obavy, že kľúčový plynovod Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka sa tento týždeň po plánovanej údržbe znova neotvorí. Ďalší pokles dodávok ruského zemného plynu, ktorý sa využíva aj na výrobu elektriny a tepla pre domácnosti, tak ohrozí snahy Európy o doplnenie zásobníkov pred zimou a o odvrátenie hospodárskej krízy.



Ukrajina sa stala 11. pridruženou krajinou IEA. Pripojila sa k Argentíne, Brazílii, Číne, Egyptu, Indii, Indonézii, Maroku, Singapuru, Južnej Afrike a Thajsku. IEA má 31 plnoprávnych členov vrátane väčšiny veľkých ekonomík, ako sú USA, Británia, Nemecko, Francúzsko a Japonsko.



Birol a ukrajinský minister energetiky German Galuščenko podpísali dokumenty v hlavnom meste Poľska, ktoré podporuje susednú Ukrajinu a prijalo milióny utečencov.



Tento krok umožní Ukrajine užšie spolupracovať s IEA v oblasti zdieľania údajov, analýzy a osvedčených postupov, ako aj riadenia dopytu po energii. Podporí tiež jej snahu o obnovu.



Podľa Galuščenka Ukrajina chce prebudovať svoj energetický systém novým spôsobom s využitím najpokročilejších technológií a spolupráca s IEA môže byť pre túto úlohu kľúčová.



Birol dodal, že ho ohromila jednomyseľná podpora, ktorú všetky členské vlády minulý mesiac vyjadrili ukrajinskej žiadosti a začleneniu do IEA.



Členské a pridružené krajiny IEA predstavujú viac ako 75 % celosvetového dopytu po energii.