Ukrajina spustila novú platformu na prilákanie zahraničných investícií

Kyjev/New York 6. septembra (TASR) - Ukrajinská ministerka hospodárstva Julia Svyrydenková v utorok spustila novú platformu na prilákanie zahraničných investícií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na platforme je zoznam 500 investičných projektov v celkovej hodnote 400 miliárd USD (402,90 miliardy eur). Svyrydenková tiež vyzvala zahraničných investorov, aby pomohli s obnovou ukrajinskej ekonomiky, aj keď vojna s Ruskom pokračuje.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok otvoril obchodovanie na burze cenných papierov v New Yorku (New York Stock Exchange, NYSE) tým, že na diaľku spustil tzv. opening bell.



Svyrydenková, ktorá je tiež prvou vicepremiérkou, pri tejto príležitosti ohlásila spustenie platformy. Predtým sa pri okrúhlom stole stretla so šéfmi JP Morgan, Pfizer a ďalších amerických firiem, aby s nimi diskutovala o snahe Ukrajiny zabezpečiť si viac investícií.



Iniciatíva Advantage Ukraine ohlásená na júlovej konferencii vo švajčiarskom Lugane sa sústredí na 10 kľúčových sektorov vrátane vojensko-priemyselného komplexu, energetiky, farmácie, hutníctva, drevárskeho priemyslu a logistiky.



Svyrydenková vyzvala zahraničných investorov, aby začali konať ešte pred skončením vojny. "Investície na Ukrajine sú potrebné teraz, nesmiete čakať na koniec tejto vojny," dodala.



Ukrajina žiada o medzinárodnú pomoc okolo 5 miliárd USD mesačne, aby udržala v chode svoju ekonomiku. Okrem toho dostáva rozsiahlu vojenskú pomoc od členských krajín NATO.



Podľa Svyrydenkovej ukrajinská ekonomika tento rok klesne o 30 % až 35 %. Na budúci rok by sa už mala začať stabilizovať a vzrásť až o 15,5 %. V utorok uviedla, že Ukrajina chce prilákať späť priame zahraničné investície, ktoré pred vojnou dosiahli 6,7 miliardy USD.



"Nečakáme na koniec tejto vojny, ale práve teraz začíname proces obnovy a rekonštrukcie," uviedla Svyrydenková. "Ruská invázia zmenila naše krátkodobé plány, ale nedonúti nás opustiť naše strategické ciele," dodala.



Potenciálni investori dostanú po registrácii na platforme informácie o konkrétnych investičných príležitostiach a výhodách.



(1 EUR = 0,9928 USD)