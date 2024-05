Ukrajina: Útoky na energetické systémy spôsobili veľké škody

Kyjev 5. mája (TASR) - Nedávne ruské rozsiahle raketové a dronové útoky na energetické systémy na Ukrajine spôsobili škody v hodnote vyše jednej miliardy dolárov. Oznámil to v nedeľu ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Dnes hovoríme o rozsahu škôd v hodnote vyše miliardy dolárov. No útoky pokračujú a je očividné, že tieto straty budú rásť," uviedol Haluščenko vo vyhlásení. Podľa ministra boli hlavné škody spôsobené na tepelných a vodných zariadeniach ako aj na prenosových systémoch energie.



"Systém je v súčasnosti stabilný, no situácia je pomerne komplikovaná," uviedol Haluščenko, pričom uviedol, že za to možno vďačiť priaznivému počasiu. Energetické systémy totiž v súčasnosti možno podporovať prostredníctvom veterných a vodných elektrárni.



Od konca marca útočí ruská armáda takmer denne na tepelné a vodné elektrárne na Ukrajine ako aj na elektrickú prenosnú sieť, v dôsledku čoho prichádza v mnohých ukrajinských regiónoch k výpadkom dodávok elektrickej energie.