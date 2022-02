Ukrajina už dostala kryptomeny v hodnote takmer 13 miliónov dolárov

Londýn/Kyjev 28. februára (TASR) - Ukrajinská vláda už získala kryptomeny v hodnote takmer 13 miliónov USD po zverejnení výziev na sociálnych sieťach na darovanie bitcoinov a iných digitálnych tokenov. Ukázali to v pondelok údaje firmy Elliptic, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu.



Ukrajinská vláda v sobotu (26. 2.) vyzvala na sociálnej sieti Twitter na darovanie kryptomien po invázii Ruska do krajiny, a zverejnila adresy digitálnych peňaženiek pre tokeny vrátane bitcoinov a etherov.



Adresy na peňaženky zverejnil na Twitteri ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov, ktorý je tiež ministrom digitálnej transformácie.



Ruské sily od začiatku invázie vo štvrtok (24. 2.) obsadili dve malé mestá na juhovýchode Ukrajiny a oblasť okolo jadrovej elektrárne Černobyľ, uviedla tlačová agentúra Interfax. Ale inde narazili na tvrdý odpor. Medzitým sa diplomatická a ekonomická izolácia Moskvy prehĺbila.



Do pondelka 9.50 h SEČ prišlo na adresu ukrajinských peňaženiek takmer 17.300 darov v podobe kryptomien, ktoré dosiahli hodnotu 12,8 milióna USD (11,41 milióna eur), uviedla spoločnosť Elliptic so sídlom v Londýne.



Hoci už niektoré štáty, najmä Salvádor, prijali kryptomeny, výzva Ukrajiny na priame dary patrí medzi prvé svojho druhu.



Od začiatku ruskej invázie vzrástli aj dary kryptomien ukrajinským dobrovoľníckym a hackerským skupinám, dodala Elliptic.



(1 EUR = 1,1216 USD)