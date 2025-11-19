< sekcia Ekonomika
Ukrajina v tejto sezóne neobmedzí vývoz pšenice
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Ukrajina neplánuje v tejto sezóne obmedziť vývoz pšenice. Uviedol to v stredu pre agentúru Reuters štátny tajomník ukrajinského ministerstva hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Taras Vysockij. Ukrajina podľa neho nemusí v súčasnej sezóne export obmedzovať, keďže úrody sú vyššie než vlani.
Ukrajina, ktorá je jedným z najväčších producentov a vývozcov pšenice na svete, v minulých rokoch export tejto komodity obmedzovala s cieľom zabrániť zvýšeniu cien chleba na domácom trhu. „V tejto sezóne neplánujeme zaviesť žiadne reštrikcie, čo sa týka exportu pšenice. Úrody sú oproti minulému roku vyššie, navyše, vývozné clá sú nižšie,“ povedal Vysockij.
Dodal, že podľa odhadov ministerstva by úrody pšenice mali dosiahnuť zhruba 23 miliónov ton. Export sa v sezóne 2025/2026 (trvá od júla do konca júna) odhaduje na úrovni približne 17 miliónov ton.
V minulom roku vykázala Ukrajina úrody pšenice na úrovni 22,6 milióna ton a export v sezóne 2024/2025 dosiahol 15,7 milióna ton.
