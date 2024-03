Ukrajina zatvára dvere transportu ruského plynu do Európy

Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajina vylúčila akékoľvek dohody, ktoré by umožnili ďalší transport ruského zemného plynu cez krajinu do Európy po vypršaní súčasnej tranzitnej dohody na konci roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Európska únia (EÚ) a Ukrajina už predtým uviedli, že nebudú opätovne rokovať o existujúcej zmluve. Niektorí účastníci trhu sú však optimistickí, pokiaľ ide o možnosť súkromných zmlúv o dodávkach paliva.



No zdá sa, že ukrajinský minister energetiky German Galuščenko túto možnosť v utorok (5. 3.) zavrhol. "Nevidím tú možnosť," povedal v rozhovore pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu vo Viedni. "Na stole nie sú žiadne možné riešenia."



Rusko po svojej invázii zastavilo väčšinu dodávok plynovodmi do Európy. Ale niektoré toky cez Ukrajinu pokračujú, len v nižších objemoch, ako boli zmluvne dohodnuté. Tieto dodávky pokrývajú väčšinu dopytu v krajinách, ako sú Rakúsko, Maďarsko a Slovensko.



Kontrakty na plyn na 1. štvrťrok 2025 klesli od začiatku tohto roka približne o 15 %. To naznačuje, že existuje mechanizmus, ktorý umožní pokračovanie tokov aj po vypršaní platnosti dohody.



"Sme pripravení to zastaviť," povedal Galuščenko. Uviedol však, že ak niekto povie, že je to kritická otázka pre prežitie počas zimy, že je to otázka bezpečnosti dodávok, bude to iná situácia, ale zatiaľ to tak nevidí.



Pred vojnou vyvážal ruský plynárenský gigant Gazprom ročne okolo 177 miliárd metrov kubických (m3) plynu cez niekoľko plynovodov na kľúčové trhy v Európe a Turecku.



Strata ukrajinskej tranzitnej trasy by mala malý vplyv na jeho export, keďže väčšina ostatných trás bola uzavretá. Dodávky cez Ukrajinu predstavovali minulý rok takmer 30 % regionálneho exportu Gazpromu a zhruba polovicu všetkých tokov do európskych krajín, napísali analytici Sinara Bank.



Ruský plyn stále prúdi do EÚ cez Turecko. Rusko je druhým najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do západnej Európy po USA. Predstavitelia EÚ dali jasne najavo, že blok by mal znížiť svoju závislosť od plynu z Moskvy, aj keď nezaviedli sankcie na jeho dovoz.



Bohaté ruské dodávky v minulom roku umožnili Rakúsku, jednému z najstarších klientov Gazpromu v západnej Európe, zvýšiť spotrebu. OMV, štátny energetický gigant má s ruskou spoločnosťou dlhodobú dodávateľskú zmluvu platnú do roku 2040, ktorá ho zaväzuje nakupovať plyn. V decembri tak Gazprom pokrýval 98 % spotreby plynu v Rakúsku.



Galuščenko vyzval európske štáty, aby namiesto pokračovania v nákupe ruského plynu skladovali palivo v obrovských ukrajinských zásobníkoch. Kyjev im môže ponúknuť 15 miliárd m3 skladovacej kapacity, čo presahuje 14 miliárd m3 ruského paliva, ktoré prešlo cez Ukrajinu minulý rok.



"Myslím si, že je to fér," povedal Galuščenko. "Nehovorte, že nemôžeme žiť bez ruského plynu," dodal.