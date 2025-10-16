< sekcia Ekonomika
Ukrajina zavádza celoštátne obmedzenia dodávok elektriny
Ruské sily vo štvrtok skoro ráno zaútočili na plynové zariadenia na východe Ukrajiny, čo spôsobilo rozsiahle narušenie siete.
Autor TASR
Kyjev 16. októbra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok - už druhý deň po sebe - zaviedla celoštátne obmedzenia dodávok elektriny, oznámil prevádzkovateľ štátnej rozvodnej siete Ukrenerho. Dôvodom je zintenzívňovanie ruských útokov na energetickú sieť krajiny a klesajúce teploty, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko cez noc vypustilo viac ako 300 útočných dronov – vrátane niektorých s kazetovou muníciou – a 37 rakiet. „Túto jeseň Rusi každý deň útočia na našu energetickú infraštruktúru,“ povedal.
„Vzhľadom na náročnú situáciu v energetickom systéme boli vo všetkých oblastiach Ukrajiny núdzovo prerušené dodávky prúdu,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Ukrenerho.
Postupné výpadky prúdu sú navrhnuté tak, aby sa v celej krajine prideľovala elektrina, pričom miestne úrady apelujú na obyvateľstvo, aby obmedzilo spotrebu.
Ukrajinský prevádzkovateľ energetickej siete oznámil po štvrtkových útokoch núdzové výpadky prúdu v ôsmich oblastiach krajiny. Správy v médiách naznačovali, že pri nedávnych ruských útokoch bolo odstavených približne 60 percent ukrajinskej produkcie plynu a útoky na elektrárne vyradili dodávku elektriny pre státisíce ľudí.
Ako konštatuje agentúra AP, Moskva sa od začiatku vojny v roku 2022 každoročne snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť pred začiatkom zimy.
Medzinárodný trestný súd (ICC) minulý rok vydal zatykače na dvoch vysokých predstaviteľov ruskej armády v súvislosti s útokmi na ukrajinské energetické zariadenia, pričom uviedol, že predstavujú vojnový zločin a spôsobili „nadmernú“ ujmu civilistom, pripomína AFP.
Kyjev vyzýva svojich spojencov, aby mu dodali viac systémov protivzdušnej obrany na ochranu kritickej infraštruktúry.
