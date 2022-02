Zelenskyj žiada odstrihnutie Ruska od systému SWIFT

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva/Brusel 24. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal medzinárodne spoločenstvo, aby odstrihlo Rusko od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Zelenskyj to povedal po telefonáte so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, pričom poznamenal, žeNemenované diplomatické zdroje medzičasom pre agentúru DPA uviedli, že členské štáty EÚ sa už zhodli na hlavných bodoch nového sankčného balíka voči Rusku, ktorý bude zameraný na jeho sektory energetiky, financií aj dopravy.Brusel chce zároveň uvaliť sankcie na vývoz istých kľúčových technológií či obmedzí vstup do EÚ pre ruských občanov s diplomatickými a služobnými pasmi.Spomínané zdroje ďalej uviedli, že krajiny Západu pripravujú voči Rusku aj ďalšie, ešte tvrdšie sankcie ako tie, ktorými sa bude vo štvrtok večer zaoberať mimoriadny summit prezidentov a predsedov vlád krajín EÚ. Na stole je podľa zdrojov práve odpojenie Ruska od systému SWIFT.Takýto krok bol predmetom diskusií aj v roku 2014 po ruskej anexii Krymu, pripomína televízia NBC News. Kremeľ vtedy vyhlásil, že takýto krok bude považovať za vyhlásenie vojny.Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck vo štvrtok tiež avizoval mimoriadne tvrdé sankcie voči Rusku.podľa neho. Keďže sankcie by mohli mať dopad aj nemecké firmy, opatrenia sa zamerajú na aktíva a finančné hodnoty, ktoré budú zmrazené. Sankcie tiež výrazne obmedzia prístup Ruska na európske a americké trhy.Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti avizovalo uvalenie tvrdých recipročných sankcií na EÚ.uviedol rezort ruský diplomacie.Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.