< sekcia Ekonomika
Ukrajina zvýšila v marci dovoz nafty na päťročné maximum
Autor TASR
Kyjev 8. apríla (TASR) - Ukrajina doviezla v marci najviac nafty za ostatných päť rokov a v tomto tempe dovozu plánuje pokračovať aj tento mesiac. Uviedla to v stredu ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, ktorá zároveň vyzvala obchodníkov na zníženie cien palív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Potom, ako ruské útoky zničili veľkú časť produkčnej kapacity domácich rafinérií, Ukrajina je teraz takmer úplne závislá od dovozu benzínu a nafty, aby pokryla svoje potreby. Podľa údajov Reuters doviezla Ukrajina v marci 577.000 ton nafty. To je najvyšší objem za mesiac marec od roku 2021, pričom medzimesačne to znamená zvýšenie o 26 % a medziročne o 12 %.
Problémom však je, že po vypuknutí vojny na Blízkom východe, k čomu došlo po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára, zaznamenali ceny nafty rast na takmer dvojnásobok. To vyvolalo obavy medzi poľnohospodármi, ktorí začali s jarnými prácami, navyše, agrosektor je pre ukrajinské hospodárstvo kľúčový.
Svyrydenková v tejto súvislosti vyzvala obchodníkov na zníženie cien, pričom dodala, že štátna firma Ukrnafta s tým už začala. „(Ukrajinský) trh by mal reagovať na zmeny férovým spôsobom,“ dodala.
Dopyt po nafte dosahuje najvyššiu úroveň na Ukrajine práve na jar, keď poľnohospodári začínajú s výsevom jarných plodín. Nasleduje obdobie žatvy v letných mesiacoch a potom na začiatku jesene, keď začína výsev ozimín, najmä pšenice.
