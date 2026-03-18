Ukrajina zvýšila vo februári dovoz benzínu na viac než dvojnásobok
Analytici však odhadujú, že v marci by sa objem dovozu mal znížiť.
Autor TASR
Kyjev 18. marca (TASR) - Ukrajina zvýšila minulý mesiac dovoz benzínu na viac než dvojnásobok, keď ho doviezla vyše 190.000 ton. Reagovala tak na rastúci dopyt domácností, ktoré si pri výpadkoch elektrickej energie pomáhajú malými generátormi. Výrazný rast zaznamenal aj dovoz nafty. Uviedla to tento týždeň ukrajinská analytická spoločnosť Enkorr, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Výrazný rast dovozu je pokračovaním tohto trendu z januára, keď ruské útoky na energetický systém Ukrajiny viedli k rozsiahlym a dlhotrvajúcim blackoutom. To prinútilo veľký počet menších firiem a domácností začať využívať benzínové a naftové generátory.
Z tohto dôvodu bol minulý mesiac v porovnaní so situáciou spred roka výrazne vyšší aj dovoz nafty, uviedla firma Enkorr. Vo februári 2025 doviezla Ukrajina 395.000 ton nafty, minulý mesiac to bolo 457.000 ton. Čo sa týka dodávateľov, pri februárových dodávkach dominovala poľská spoločnosť Orlen, za ktorou nasledovala grécka firma Hellas.
Analytici však odhadujú, že v marci by sa objem dovozu mal znížiť. Dôvodom je na jednej strane postupný pokles dopytu po palivách pre malé generátory, na druhej údržba v niektorých európskych rafinériách, ako aj situácia v Perzskom zálive. „Výrazný rast cien na domácom trhu by mal mať tiež svoj podiel na objeme spotreby,“ uviedla spoločnosť Enkorr vo svojej správe. Dodala, že od začiatku marca sa cena benzínu v dôsledku vojny v Perzskom zálive zvýšila zhruba o 10 %.
