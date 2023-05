Ukrajina zvyšuje ceny elektriny, aby mala na opravy siete

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajina od štvrtka 1. júna zvýši ceny elektriny pre spotrebiteľov, aby získala financie na opravy siete po mesiacoch ruských náletov, posilnila svoj energetický systém a pripravila sa na budúcu zimu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Útoky ruských rakiet a dronov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny pripravili občas milióny ľudí o elektrinu a kúrenie počas chladných zimných mesiacov. Podľa úradov poškodených bolo približne 50 % ukrajinskej energetickej infraštruktúry.



"Ukrajina prežila najkomplikovanejšiu zimu vo svojej histórii uprostred masových ruských útokov na energetický systém. Teraz prebieha najväčšia oprava energetickej infraštruktúry od získania nezávislosti," povedal minister energetiky German Galuščenko.



"Rozsah škôd a strát je značný. Zvýšenie cien je príspevkom k zabezpečeniu stability systému," dodal.



Vláda vo vyhlásení uviedla, že tarify za elektrinu pre obyvateľstvo sa od 1. júna takmer zdvojnásobia na 2,64 hrivny (0,065 eura) za kilowatthodinu.



Vláda doteraz ponechávala ceny dodávok pre domácnosti na rovnakej úrovni od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Počas vojny totiž miera chudoby prudko vzrástla, mnohí Ukrajinci prišli o prácu, utiekli zo svojich domovov do bezpečnejších oblastí a čelia vyšším životným nákladom.



"Predpokladáme, že útoky na energetické zariadenia budú počas nasledujúcej vykurovacej sezóny rovnako systematické ako minulú zimu. Mali by sme využiť všetky možné zdroje na obnovu a obranu zariadení," uviedol Galuščenko.



Kyjevská ekonomická škola odhadla, že škody na ukrajinskej energetickej infraštruktúre dosiahli do apríla približne 8,3 miliardy USD (7,72 miliardy eur).



Energetickí experti a technici pracujú na premiestnení niektorých energetických zariadení pod zem, aby ich ochránili pred útokmi, dodali úrady.



(1 EUR = 40,641 UAH; 1 EUR = 1,0744 USD)