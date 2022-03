Ukrajinci sa v Mondi SCP môžu uchádzať o prácu s technickým zameraním

Ružomberok 17. marca (TASR) – Ukrajinci sa môžu uchádzať o prácu v ružomberskom papierensko-celulózovom podniku. Ide predovšetkým o pracovné miesta s technickým zameraním. Pre TASR to potvrdila komunikačná manažérka Mondi SCP Martina Piláriková.



"Všetky voľné pracovné pozície sú dostupné na www.mondijobs.sk. Sú otvorené pre všetkých, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce," dodala Piláriková.



Na pomoc utečencom z Ukrajiny v Ružomberku vyčlenili 50 ubytovacích jednotiek. "Naša spoločnosť zabezpečuje ich celodenné stravovanie. Zároveň pomáhajú aj naši zamestnanci, ktorí sa zapájajú do rôznych súkromných iniciatív, ako aj do zbierky spustenej našom závode," priblížila komunikačná manažérka.