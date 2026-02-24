< sekcia Ekonomika
Ukrajinci v Poľsku od roku 2022 založili takmer 124.000 firiem
Autor TASR
Varšava 24. februára (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu občania Ukrajiny v Poľsku založili takmer 124.000 nových firiem, z toho 109.000 živností a 14.500 spoločností s ukrajinským kapitálom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa údajov štátneho Poľského ekonomického inštitútu.
V rokoch 2022 až 2025 tvorili živnosti Ukrajincov 10 % všetkých novoregistrovaných živností v krajine. Len v roku 2025 bol počet nových podnikov približne o 72 % vyšší než v roku 2022. Ku koncu decembra 2025 pôsobilo v Poľsku spolu takmer 27.000 spoločností s ukrajinským kapitálom.
Podľa údajov Národnej banky Poľska dosahuje miera zamestnanosti medzi predvojnovými ukrajinskými migrantmi 90 % a medzi vojnovými utečencami 75 %, čo prevyšuje poľský priemer. Približne 1 % ukrajinských živností založených v roku 2025 bolo v tom istom roku zrušených, kým celkový podiel zaniknutých živností v Poľsku predstavoval 4 %.
Najviac ukrajinských živností vzniklo v stavebníctve, ktorého podiel sa pohyboval okolo 23 %. Významné zastúpenie mali aj ostatné služby a sektor telekomunikácií a programovania. Ženy si založili v rokoch 2022 až 2025 38 % percent živností.
Väčšina poľských firiem podľa prieskumu vníma vplyv ukrajinských podnikov na svoju činnosť ako slabý. Silnejší konkurenčný tlak pociťujú najmä mikrofirmy a podniky v stavebníctve a doprave.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
