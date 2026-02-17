< sekcia Ekonomika
Ukrajincom sa darí integrovať na nemeckom trhu práce
Približne polovica Ukrajincov v produktívnom veku, ktorí utiekli do Nemecka počas prvých šiestich mesiacov vojny, si o tri a pol roka neskôr našla prácu.
Autor TASR
Berlín 17. februára (TASR) - Približne polovica Ukrajincov v produktívnom veku, ktorí utiekli do Nemecka počas prvých šiestich mesiacov vojny, si o tri a pol roka neskôr našla prácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na štúdiu Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF).
Miera zamestnanosti Ukrajincov je stále výrazne nižšia v porovnaní s podielom za celkovú populáciu v produktívnom veku, ktorý v júni minulého roka dosahoval 68 %. Je však potrebné zohľadniť, že vzhľadom na cestovné obmedzenia pre mužov podliehajúcich brannej povinnosti je medzi utečencami veľa žien, ktoré sa musia samy starať o svoje maloleté deti, upozornili úrad. Podľa štúdie bolo v septembri 2025 zamestnaných iba 21 % Ukrajiniek s malými deťmi do troch rokov, ktoré žijú v Nemecku bez partnera.
Tempo, akým si utečenci z Ukrajiny našli prácu, je rýchlejšie ako v prípade predchádzajúcich utečeneckých vĺn, kde sa mieru zamestnanosti na úrovni 50 % podarilo dosiahnuť až približne o dva a pol roka neskôr. To môže súvisieť s relatívne vysokou úrovňou vzdelania ukrajinských utečencov, ako aj s tým, že nemusia prejsť azylovým konaním a môžu okamžite pracovať.
Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra sa k 7. februáru 2026 v krajine zdržiavalo takmer 1,16 milióna ľudí, ktorí do Nemecka pricestovali v súvislosti s vojnou na Ukrajine od 24. februára 2022 a ktorým bola na základe smernice EÚ udelená dočasná ochrana. Tá bola naposledy predĺžená v júli minulého roka do 4. marca 2027.
Miera zamestnanosti Ukrajincov je stále výrazne nižšia v porovnaní s podielom za celkovú populáciu v produktívnom veku, ktorý v júni minulého roka dosahoval 68 %. Je však potrebné zohľadniť, že vzhľadom na cestovné obmedzenia pre mužov podliehajúcich brannej povinnosti je medzi utečencami veľa žien, ktoré sa musia samy starať o svoje maloleté deti, upozornili úrad. Podľa štúdie bolo v septembri 2025 zamestnaných iba 21 % Ukrajiniek s malými deťmi do troch rokov, ktoré žijú v Nemecku bez partnera.
Tempo, akým si utečenci z Ukrajiny našli prácu, je rýchlejšie ako v prípade predchádzajúcich utečeneckých vĺn, kde sa mieru zamestnanosti na úrovni 50 % podarilo dosiahnuť až približne o dva a pol roka neskôr. To môže súvisieť s relatívne vysokou úrovňou vzdelania ukrajinských utečencov, ako aj s tým, že nemusia prejsť azylovým konaním a môžu okamžite pracovať.
Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra sa k 7. februáru 2026 v krajine zdržiavalo takmer 1,16 milióna ľudí, ktorí do Nemecka pricestovali v súvislosti s vojnou na Ukrajine od 24. februára 2022 a ktorým bola na základe smernice EÚ udelená dočasná ochrana. Tá bola naposledy predĺžená v júli minulého roka do 4. marca 2027.