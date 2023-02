Ukrajinská banka spustí v apríli záťažové testy komerčných bánk

Kyjev 27. februára (TASR) - Po viac než roku od útoku Ruska na Ukrajinu uskutoční ukrajinská centrálna banka záťažové testy komerčných bánk. Uviedol to v pondelok guvernér Národnej banky Ukrajiny Andrij Pyšnyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pyšnyj oznámil, že záťažové testy ukrajinských komerčných bánk sa začnú realizovať v apríli. Ukrajinská ekonomika klesla v minulom roku v dôsledku vojny zhruba o tretinu, jej bankový systém však ekonomický prepad dokázal ustáť a zabezpečiť plynulé platby firmám aj obyvateľom.



"S hodnotením situácie bánk začneme od apríla," napísal guvernér na Facebooku. "Je tu veľa otázok, ktoré potrebujú odpovede: poslanie systémovo dôležitých bánk, úloha štátnych bánk, problémy zlých úverov, ktoré vyplynuli z vojny, podpora zbrojárskeho priemyslu, poskytovanie úverov malým a stredne veľkým podnikom či dostupnosť finančných služieb," dodal Pyšnyj.



Ukrajinská centrálna banka informovala, že bankový systém je stabilný, likvidný a stále ziskový. Je to výsledok reforiem a úsilia z minulých rokov dať sektor do poriadku. Zisky ukrajinských bánk sa síce minulý rok prepadli, sektor sa však udržal v zisku. V roku 2022 dosiahol celkový zisk ukrajinských bánk 24,7 miliardy hrivien, čo v prepočte predstavuje 675,42 milióna USD (639,97 milióna eur). Rok predtým predstavoval zisk bánk 77,4 miliardy hrivien.



Cieľom záťažových testov je zabezpečiť, aby ukrajinské banky boli lepšie pripravené na prípadné budúce šoky a stanoviť bankám časový rámec na doplnenie kapitálu. Zároveň by mali naznačiť, ako dlho bude trvať zotavovanie sa z dôsledkov vojny. Centrálna banka uviedla, že väčšina bánk bude schopná doplniť kapitál, niektoré však pravdepodobne budú potrebovať podporu zo strany akcionárov. Ako dodala, podiel zlých úverov na celkovom úverovom portfóliu bánk dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka zhruba 38 %.



"Banky sa musia zamerať na obnovenie poskytovania úverov a podporu svojich biznis modelov v podmienkach pokračujúcej vojny," uviedla ukrajinská centrálna banka. Ukrajina má 67 komerčných bánk, pričom štát kontroluje zhruba 50 % bankového systému.



(1 EUR = 1,0554 USD)