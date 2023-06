Ukrajinská centrálna banka by mohla začať znižovať sadzby

Kyjev 26. júna (TASR) - Ukrajinská centrálna banka by v najbližších mesiacoch mohla začať znižovať kľúčovú úrokovú sadzbu o jeden až dva percentuálne body. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zápisnicu menového výboru ukrajinskej centrálnej banky.



Centrálna banka udržuje kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 25 % od minulého leta. Vtedy ju zvýšila na túto úroveň s cieľom dostať pod kontrolu infláciu, ktorá prudko zrýchlila po útoku Ruska na Ukrajinu. Najnovšie ekonomické a inflačné trendy však poskytujú dôvod na opatrný optimizmus, uviedla centrálna banka s tým, že väčšina členov menového výboru predpokladá, že so znižovaním sadzieb by sa mohlo začať skôr, než sa pôvodne očakávalo.



"Podľa väčšiny členov výboru je pravdepodobné, že diskontná sadzba by mohla zaznamenať pokles o jeden až dva percentuálne body, pričom tento proces by sa mohol začať v júli, prípadne v septembri," uvádza sa v zápisnici, ktorá sumarizuje rokovania výboru z polovice júna. Banka vtedy ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú.



Inflácia sa tento rok spomaľuje rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. V marci dosiahla medziročná miera inflácie 15,3 % oproti aprílovej úrovni 17,9 %.



Ukrajinská centrálna banka zároveň dodala, že vzhľadom na zahraničnú finančnú pomoc, pokračujúce zvyšovanie devízových rezerv a miernejší rozsah intervencií na devízovom trhu, než sa čakalo, by mierne zníženie hlavnej úrokovej sadzby nemalo predstavovať riziko pre výmenný kurz a cenovú dynamiku. "Väčšina členov menového výboru predpokladá, že diskontná sadzba bude v závere roka na úrovni 21 %, prípadne 20 %," uviedla banka.



Devízové rezervy centrálnej banky dosiahli na začiatku júna 37,32 miliardy USD (34,29 miliardy eur). To je najvyšší objem rezerv za 11 rokov. Údaje ukrajinského ministerstva financií ukázali, že od začiatku tohto roka dostala Ukrajina od západných štátov finančnú pomoc v hodnote 22 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0884 USD)