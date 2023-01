Ukrajinská centrálna banka kľúčový úrok nezmenila

Kyjev 26. januára (TASR) - Ukrajinská centrálna banka na svojom na svojom prvom zasadnutí v tomto roku ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na sedemročnom maxime 25 %. A potvrdila predchádzajúci základný scenár, ktorý zaručuje, že úroková sadzba zostane na úrovni 25 % do 2. štvrťroka 2024. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Národná banka Ukrajiny (NBU) na svojom januárovom zasadnutí opäť zvýšila pomer pre bankové rezervy. Podľa banky reštriktívna politika a vyššie pomery rezerv by mali pomôcť s postupným znižovaním inflácie na Ukrajine, no zároveň upozornila na potrebu posilniť hrivnové aktíva a stabilitu výmenného kurzu ukrajinskej meny.



NBU očakáva, že inflácia na Ukrajine v roku 2023 klesne odhadom na 18,7 % takmer zo sedemročného maxima 26,6 % v minulom roku.



Čo sa týka hospodárstva, invázia ruskej armády a útoky na kľúčovú energetickú infraštruktúru spôsobili, že predstavitelia banky znížili prognózu rastu ekonomiky v roku 2023 na 0,3 % zo 4 % v predchádzajúcom odhade.