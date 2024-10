Ukrajinská centrálna banka ponechala úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni

Kyjev 31. októbra (TASR) - Ukrajinská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni 13 % a potvrdila tak očakávania analytikov. Zároveň uviedla, že so sadzbou neplánuje hýbať ani v nasledujúcich mesiacoch. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka zároveň upravila svoj odhad inflácie výrazne smerom nahor. Pôvodne počítala s tým, že ku koncu tohto roka dosiahne inflácia 8,5 %, teraz očakáva, že to bude 9,7 %. Ako dodala, spotrebiteľská inflácia sa zrýchľuje výraznejšie, než banka pôvodne predpokladala. Štatistici uviedli, že inflácia sa na Ukrajine zrýchlila v septembri na 8,6 %, najmä v dôsledku rastu cien energií a potravín, ako aj nákladov firiem.



Guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj povedal, že predchádzajúce rozhodnutia banky a jej obozretná menová politika vytvorili ochranný vankúš, ktorý banke umožnil udržať kontrolu nad inflačnými procesmi a zároveň podporovať ekonomiku. "Vzhľadom na to nevidíme dôvod, aby sme úrokové sadzby zvyšovali," povedal Pyšnyj na tlačovej konferencii s tým, že kľúčovú úrokovú sadzbu plánuje banka udržať na nezmenenej úrovni až do konca 1. polroka budúceho roka.



Dodal, že vývoj ekonomiky a inflácie bude ovplyvňovať najmä ďalší vývoj vojny s Ruskom. "Vojna pokračuje. S ňou aj riziko ďalšieho poklesu ekonomického potenciálu, najmä v dôsledku straty pracovnej sily, území a výrobných závodov," povedal Pyšnyj. "Akým tempom sa ukrajinská ekonomika dokáže vrátiť k normálu, bude závisieť od povahy a trvania vojny," dodal.