Ukrajinská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Kyjev 17. apríla (TASR) - Ukrajinská centrálna banka ponechala vo štvrtok úrokové sadzby nezmenené. Uviedla, že miera inflácie by mala začať počas leta klesať. Na druhej strane, vojnový konflikt a obchodné spory vo svete budú v tomto roku limitovať zotavovanie ukrajinskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Menový výbor ukrajinskej centrálnej banky rozhodol, že hlavná úroková sadzba zotrvá na pôvodnej úrovni 15,5 %. „Toto rozhodnutie pomôže zachovať udržateľnosť devízového trhu, udržať inflačné očakávania pod kontrolou a postupne zmierňovať infláciu,“ povedal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj.



Banka zároveň revidovala prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky smerom nadol. Pôvodne počítala s rastom ukrajinského hospodárstva o 3,6 %, teraz očakáva, že dosiahne 3,1 %. Čo sa týka inflácie, v závere roka ju predpokladá na úrovni 8,7 %. V marci dosiahla 14,6 %.



Rast ekonomiky bol limitovaný aj v 1. kvartáli, dodala centrálna banka s tým, že čiastočným dôvodom sú škody na ukrajinskej plynovodnej infraštruktúre v dôsledku ruských náletov. Ukrajina tak musela zvýšiť dovoz plynu.



Situácia na ukrajinskom pracovnom trhu sa mierne zlepšila, ukrajinské podniky však naďalej zápasia s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Po opustení krajiny po začatí ruskej invázie vo februári 2022 zostali milióny Ukrajincov v zahraničí, navyše, vláda pokračuje v povolávaní ďalších mužov do armády. Takmer pätinu územia Ukrajiny navyše kontrolujú ruské sily.



K tomu sa pridáva rastúce napätie v dôsledku obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Eskalácia napätia vo svetovom obchode ukrajinskú ekonomiku zatiaľ priamo neovplyvnila, neskôr však spomalí tempo jej zotavovania,“ uviedla centrálna banka. Ukrajina môže Trumpove kroky pocítiť na znížení zahraničného dopytu po niektorých jej výrobkoch. Záujem o jej poľnohospodárske produkty by však mal zostať naďalej na vysokej úrovni, a to aj vtedy, ak by došlo k spomaleniu rastu svetovej ekonomiky.