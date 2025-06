Ukrajinská centrálna banka ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni

Kyjev 5. júna (TASR) - Ukrajinská centrálna banka vo štvrtok ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Ako dôvod uviedla infláciu, ktorá v apríli dosiahla takmer dvojročné maximum a banka očakáva, že v máji sa posunula opäť nahor. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni 15,5 %. Rozhodla tak rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí v polovici apríla.



Dôvodom je najmä rast spotrebiteľských cien. V apríli dosiahla medziročná inflácia na Ukrajine 15,1 %. Bola to najvyššia inflácia od mája 2023. Údaje za máj budú známe na budúci týždeň a podľa centrálnej banky sa dá očakávať, že inflácia sa opäť zrýchlila. So spomaľovaním miery inflácie počíta národná banka až v letných mesiacoch.



„Očakávame, že inflácia dosiahne v máji svoje maximum,“ povedal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj. „V lete však počítame s postupným spomaľovaním rastu cien viacerých tovarov a služieb, pričom inflácia sa bude postupne posúvať k inflačnému cieľu,“ dodal. Inflačný cieľ stanovila ukrajinská centrálna banka na úrovni 5 %.



V prípade, že inflačné tlaky budú pretrvávať, centrálna banka je podľa Pyšného pripravená podržať úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni dlhší čas, než signalizovala v poslednej makroekonomickej prognóze. V nej uviedla, že v súčasnosti nemieni sadzbu meniť do septembra tohto roka.