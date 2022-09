Ukrajinská centrálna banka ponechala kľúčový úrok na 7-ročnom maxime

Kyjev 8. septembra (TASR) - Ukrajinská centrálna banka na svojom septembrovom zasadnutí vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú sadzbu nezmenenú na sedemročnom maxime 25 %. A potvrdila predchádzajúci základný scenár, ktorý zaručuje, že úroková sadzba zostane na úrovni 25 % do 2. štvrťroka 2024. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Banka uviedla, že pri súčasných podmienkach je vysoká úroveň nákladov na pôžičky dostatočná na udržanie stability výmenného kurzu národnej meny hrivna a na všeobecnú kontrolu inflácie.



Predstavitelia banky poznamenali, že inflačné procesy pravdepodobne zostanú pod kontrolou. Predbežné odhady tempa rastu cien v auguste totiž naznačujú, že inflácia je miernejšia, ako banka predpokladala vo svojich predchádzajúcich prognózach v dôsledku nižších nákladov na pohonné látky a poľnohospodárske tovary.



Banka ďalej uviedla, že obnovenie vývozu obilia cez Čierne more v rámci dohody o bezpečnom obchode, ktorú sprostredkovala OSN, by malo zvýšiť dopyt po hrivnách a tým aj atraktivitu ukrajinskej národnej meny.