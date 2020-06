Ukrajina znížila hlavnú úrokovú sadzbu na historické minimum

Kyjev 11. júna (TASR) – Ukrajinská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na historické minimum. Urobila tak pár dní po tom, ako Medzinárodný menový fond (MMF) schválil dohodu o úvere na podporu ukrajinskej ekonomiky v hodnote 5 miliárd dolárov.



MMF súhlasil s poskytnutím úveru, keďže ekonomiku Ukrajiny, ktorú do veľkej miery poškodili boje s proruskými separatistami na východe krajiny, dodatočne zasiahla aj pandémia nového koronavírusu. Ako MMF uviedol, tento rok očakáva výrazný pokles ukrajinskej ekonomiky. Celoročný pokles by mal dosiahnuť 5 %, pričom za 2. kvartál by sa ekonomika mala prepadnúť približne o 12 %.



Centrálna banka dnes rozhodla o znížení hlavnej úrokovej sadzby na 6 % z predchádzajúcej hodnoty 8 %. To je ôsme zníženie sadzby po sebe a najnižšia hodnota od roku 1991, keď sa po rozpade Sovietskeho zväzu stala Ukrajina nezávislým štátom. Tento rok znížila centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu už trikrát, pričom na začiatku roka dosahovala 13,5 %.



Najnovšie zníženie bolo omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Všetci 15 ukrajinskí ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že banka zredukuje sadzbu v menšej miere, pričom štyria, ktorí počítali s najvýraznejšou redukciou, očakávali pokles úrokovej sadzby na 6,5 %. Šiesti počítali so znížením na 7 % a piati ekonómovia očakávali, že banka zníži sadzbu z 8 % iba na 7,5 %.