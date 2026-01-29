< sekcia Ekonomika
Ukrajinská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 15 %
Menovú politiku centrálna banka krajiny uvoľnila napriek snahe dostať v strednodobom horizonte infláciu na želanú hodnotu 5 %.
Autor TASR
Kyjev 29. januára (TASR) - Ukrajinská centrálna banka vo štvrtok zredukovala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na úroveň 15 %. Krok banky odzrkadľuje zmiernenie inflačných tlakov a zníženie rizík pre externé financovanie. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Menovú politiku centrálna banka krajiny uvoľnila napriek snahe dostať v strednodobom horizonte infláciu na želanú hodnotu 5 %. Do záveru minulého roka sa ukrajinská medziročná inflácia spomalila na približne 8 % vďaka silnej úrode, zmierneniu tlaku na trhu práce a stabilnému devízovému trhu. Očakáva sa, že začiatkom tohto roka bude naďalej klesať, ale v druhej polovici roka sa dočasne zrýchli v dôsledku škôd v energetickom sektore. Podľa prognóz by na konci tohto roka ukrajinská inflácia mala byť zhruba 7,5 %, v budúcom roku klesne na 6 % a v roku 2028 sa dostane na želanú úroveň 5 %.
Rast ekonomiky Ukrajiny zostáva v dôsledku ruskej vojny mierny. V tomto roku sa predpokladá rast hrubého domáceho produktu (HDP) o približne 1,8 %. V rokoch 2027 a 2028 sa očakáva zrýchlenie rastu HDP na 3 až 4 % vďaka rekonštrukcii, investíciám a obnove energetiky.
Menovú politiku centrálna banka krajiny uvoľnila napriek snahe dostať v strednodobom horizonte infláciu na želanú hodnotu 5 %. Do záveru minulého roka sa ukrajinská medziročná inflácia spomalila na približne 8 % vďaka silnej úrode, zmierneniu tlaku na trhu práce a stabilnému devízovému trhu. Očakáva sa, že začiatkom tohto roka bude naďalej klesať, ale v druhej polovici roka sa dočasne zrýchli v dôsledku škôd v energetickom sektore. Podľa prognóz by na konci tohto roka ukrajinská inflácia mala byť zhruba 7,5 %, v budúcom roku klesne na 6 % a v roku 2028 sa dostane na želanú úroveň 5 %.
Rast ekonomiky Ukrajiny zostáva v dôsledku ruskej vojny mierny. V tomto roku sa predpokladá rast hrubého domáceho produktu (HDP) o približne 1,8 %. V rokoch 2027 a 2028 sa očakáva zrýchlenie rastu HDP na 3 až 4 % vďaka rekonštrukcii, investíciám a obnove energetiky.