Ukrajinská ekonomika by mohla v roku 2023 vzrásť o viac než 15 %

Kyjev 25. augusta (TASR) - Ukrajinská ekonomika by sa mala v priebehu nasledujúceho roka stabilizovať a v prípade priaznivého vývoja situácie zaznamenať vyšší než 15-percentný rast. Všetko však bude závisieť od vývoja vojny proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na odhady ukrajinskej ministerky hospodárstva Julie Svyrydenkovej.



Ukrajinská vláda sa pripravuje na rokovania so zástupcami Medzinárodného menového fondu (MMF) a v týchto dňoch zostavuje makroekonomické prognózy. Začiatok rokovaní s MMF o novom úverovom programe pre Ukrajinu je naplánovaný na september.



V tejto súvislosti Svyrydenková v rozhovore pre Reuters uviedla, že súčasné prognózy vývoja ukrajinskej ekonomiky na tento rok stanovujú pokles na úrovni 30 až 35 %. Čo sa však týka budúceho roka, najhorší scenár počíta s poklesom o 0,4 % a najlepší s rastom až o 15,5 %. "Ekonomika musí fungovať ďalej. Pri súčasnej neistote ďalšieho vývoja situácie je však veľmi ťažké robiť presnejšie prognózy. Všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať vojenská situácia," dodala.



Ministerka nešpecifikovala aký finančný balík bude Ukrajina od MMF žiadať, povedala však, že nový program by mal byť "relatívne veľký" a je potrebné, aby bol schválený čo najrýchlejšie. To ubezpečí investorov a umožní uvoľniť financie aj zo strany ďalších veriteľov. Ako tento mesiac povedal Oleg Ustenko, ekonomický poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, úver MMF v objeme 5 miliárd USD (5,02 miliardy eur) na 18 mesiacov by mohol poslúžiť ako základ na väčší balík v celkovom objeme 15 až 20 miliárd USD od ďalších veriteľov.



Od útoku Ruska 24. februára získala Ukrajina od jednotlivých krajín a inštitúcií pomoc vo výške takmer 13 miliárd USD. Ako dodala Svyrydenková, do konca tohto roka očakáva Kyjev ďalšiu prisľúbenú pomoc vo výške zhruba 14 miliárd USD.



(1 EUR = 0,997 USD)