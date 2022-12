Ukrajinská ekonomika by sa mohla tento rok zmenšiť o 50 %

Kyjev 13. decembra (TASR) - Ukrajinská ekonomika by sa mohla tento rok zmenšiť až o 50 %, ak bude Rusko aj naďalej útočiť na národnú energetickú sieť a inú kritickú infraštruktúru. Vyhlásil to v utorok premiér Denys Šmyhal. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko od októbra spustilo sériu raketových a bezpilotných útokov na ukrajinské energetické zariadenia, čo spôsobilo výpadky elektriny v celej krajine.



"Predpokladá sa pokles ukrajinskej ekonomiky v rozmedzí 35 - 40 %," citovala Šmyhala tlačová agentúra Interfax Ukrajina. "Ak budú ruské teroristické aktivity proti našej infraštruktúre pokračovať, môžeme stratiť ďalších 10 % oproti týmto číslam, to znamená až 50 % nášho hrubého domáceho produktu (HDP)."



Šmyhal povedal tiež, že podľa odhadov vlády môžu škody spôsobené vojnou do konca roka dosiahnuť 700 miliárd USD (663,82 miliardy eur), keďže konflikt zasiahol všetky odvetvia hospodárstva.



Približne 70 krajín a inštitúcií na celom svete v utorok prisľúbilo Ukrajine okamžitú pomoc vo výške viac ako 1 miliardy eur na prekonanie zimy.



(1 EUR = 1,0545 USD)