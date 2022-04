Ukrajinská ekonomika by tento rok mohla klesnúť až o 40 %

Kyjev/Londýn 3. apríla (TASR) - Ekonomika Ukrajiny klesla v 1. štvrťroku medziročne až o 16 % a hrozí, že za celý rok 2022 môže pokles dosiahnuť 40 %. Uviedlo to cez víkend ukrajinské ministerstvo hospodárstva, ktoré zverejnilo predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Prudký pokles zaznamenali najmä oblasti, kde nie je možné uplatniť prácu na diaľku," uviedol prvý námestník ministra hospodárstva Denys Kudin. Ako dodal, z jednotlivých sektorov najviac utrpeli letecká a námorná doprava a oblasť služieb. "Invázia Ruska na Ukrajinu radikálne zmenila vývoj ukrajinskej ekonomiky," povedal Kudin.



Vojna na Ukrajine sa odrazí aj na vývoji svetovej ekonomiky a globálneho obchodu. Poukázali na to ostatné odhady zo strany viacerých svetových organizácií. Už v polovici marca Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) informovala, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou výrazne narušil svetový trh s komoditami. Zároveň dodala, že kríza na Ukrajine môže z rastu globálnej ekonomiky skresať tento rok viac než jeden percentuálny bod, pričom pôvodne počítala s tohtoročným rastom na úrovni 4,5 %. Zároveň dodala, že na inflácii by vojna mohla pridať 2,5 percentuálneho bodu na zhruba 7,5 %.



Tento týždeň zhoršila svoju prognózu aj Svetová obchodná organizácia (WTO), a to v oblasti globálneho obchodu. Ešte v októbrovej prognóze WTO počítala s rastom globálneho obchodu v tomto roku o 4,7 %. Teraz však svoju prognózu upravila na rast na úrovni 2,5 %.