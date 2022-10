Ukrajinská ekonomika klesla od začiatku roka približne o 30 %

Kyjev 9. októbra (TASR) - Ukrajinská ekonomika zaznamenala za prvé tri štvrťroky tohto roka medziročný pokles približne o 30 %, za čím je najmä ruská invázia. Uviedlo to cez víkend ukrajinské ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uvedený pokles hospodárstva sa blíži k rozsahu poklesu, s akým počíta ukrajinská centrálna banka za celý rok 2022. Banka v júli vo svojom odhade informovala, že za rok 2022 počíta s poklesom ukrajinskej ekonomiky približne o tretinu. V roku 2023 a 2024 by mala zaznamenať rast, a to zhruba o 5 až 6 %.



Určitý vplyv na ekonomiku v poslednom období malo aj spomalenie žatevných prác v minulom mesiaci v dôsledku zlého počasia, ako aj výpadky v dodávkach elektrickej energie pre ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne, dodalo ministerstvo. Vývoz však v septembri oproti augustu vzrástol, a to o 23 %, na najvyššiu úroveň od začatia vojny. Prispela k tomu dohoda o dodávkach obilia z čiernomorských prístavov.



"Situácia na fronte sa v septembri zlepšila, nepriateľ však naďalej ostreľuje ukrajinské územie. To zvyšuje tlak na náladu podnikateľov a logistiku," dodalo ukrajinské ministerstvo s tým, že ďalšie ničenie výrobných závodov, infraštruktúry a obytných budov, ako aj neistota v súvislosti s dĺžkou vojnového konfliktu brzdia akýkoľvek rozvoj a odkladajú začiatok zotavovania ekonomiky.