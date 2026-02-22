< sekcia Ekonomika
Ukrajinská ekonomika sa od roku 2022 výrazne preorientovala na EÚ
Podľa štúdie Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW) už 57 % ukrajinského exportu smeruje do EÚ.
Viedeň 22. februára (TASR) - Od ruského útoku v roku 2022 sa ukrajinská ekonomika výrazne preorientovala smerom k Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podľa štúdie Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW) už 57 % ukrajinského exportu smeruje do EÚ. Európa však podľa analytikov riskuje, že nevyužije strategický potenciál Ukrajiny v oblasti surovín, energetiky a obrany a prenechá iniciatívu Spojeným štátom.
Podiel EÚ na ukrajinskom vývoze vzrástol z 36 % v roku 2021 na 57 % v roku 2024. Najstabilnejším exportným odvetvím zostáva poľnohospodárstvo, zatiaľ čo ťažký priemysel utrpel rozsiahle škody v dôsledku vojny. Priame zahraničné investície zostávajú nízke na úrovni 1,6 % HDP.
Štúdia WIIW identifikuje tri strategické oblasti, v ktorých by EÚ mala konať rýchlejšie a koordinovanejšie. Po prvé, Ukrajina disponuje zásobami lítia, titánu a vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre digitalizáciu a zelenú transformáciu. Kým EÚ v tejto oblasti zaostáva, USA si už v apríli 2025 zabezpečili prioritný prístup prostredníctvom dohody a neskôr aj investičného fondu.
Druhým strategickým sektorom sú obnoviteľné zdroje a vodík. Ukrajina v júni 2024 prijala Národný energetický a klimatický plán, ktorý počíta so zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov na minimálne 27 % do roku 2030. Štúdia odporúča, aby EÚ podporila súkromné investície silnejšími garanciami, keďže vojna zničila veľkú časť energetickej infraštruktúry.
Tretím kľúčovým sektorom je obranný priemysel, najmä výroba dronov, ktorá vzrástla z 5000 kusov v roku 2022 na 1,5 milióna v roku 2024. Produkcia je však výrazne závislá od čínskych komponentov a strojov, čo predstavuje bezpečnostné riziko. Európska dronová výroba zaostáva pre nedostatok skúseností z ich nasadenia a vysoké náklady.
WIIW preto odporúča rýchlu integráciu ukrajinských firiem do európskych dodávateľských reťazcov. Spoločná výroba a technologické transfery by podľa štúdie znížili závislosť od Číny a posilnili európsku bezpečnosť.
