Ukrajinská ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o 9,3 %

Kyjev 11. decembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Ukrajiny sa v 3. štvrťroku 2023 zvýšil medziročne o 9,3 %. To bol jeho najväčší nárast od 3. štvrťroka 2007. No prispel k nemu najmä nízky porovnávací základ, keďže minulý rok ekonomiku krajiny tvrdo zasiahla vojna s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



V každom prípade však údaje za 3. štvrťrok 2023 signalizujú mierne zotavovanie ukrajinskej ekonomiky, keďže podniky v menej bombardovaných územiach sa začali prispôsobovať situácii a niektoré zahraničné firmy sa do krajiny vrátili.



K výsledku pozitívne prispela aj tohtoročná úroda, ktorá bola vyššia, ako sa očakávalo. Na druhej strane vypovedanie čiernomorskej dohody o bezpečnom vývoze obilia a zákaz jeho dovozu do susedných krajín vyvolávajú tlak na ekonomiku.



V medzikvartálnom porovnaní HDP Ukrajiny vzrástol za tri mesiace do konca septembra o 0,7 %. To je mierne spomalenie po jeho zvýšení o 0,8 % za tri mesiace do konca júna.