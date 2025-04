Ukrajinská ekonomika vzrástla vlani o takmer 3 %

Kyjev 1. apríla (TASR) - Ukrajinská ekonomika vzrástla v minulom roku o takmer 3 %, čo znamená, že v porovnaní s rokom 2023 sa tempo rastu prudko spomalilo. Vývoj ekonomiky sa zhoršil najmä v závere roka, keď zaznamenala pokles. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnil ukrajinský štatistický úrad. Informovala o tom agentúra Interfax - Ukraine.



Hrubý domáci produkt (HDP) Ukrajiny vzrástol v roku 2024 o 2,9 % po 5,5-percentnom raste v roku 2023, uviedli štatistici. Výsledky tak zaostali za odhadmi ministerstva hospodárstva aj centrálnej banky. Ministerstvo počítalo s rastom o 3,6 % a centrálna banka s rastom o 3,4 %. Na porovnanie, v roku 2022, v ktorom Rusko na Ukrajinu zaútočilo, zaznamenala Ukrajina prepad ekonomiky o 28,8 %.



Pod výrazné spomalenie sa do veľkej miery podpísal záver roka, keď vo 4. štvrťroku zaznamenala ekonomika pokles o 0,1 %. V 3. kvartáli vzrástla o 2,2 %, v druhom o 4 % a najlepšie čísla vykázala na začiatku roka, keď v 1. štvrťroku zaznamenala rast o 6,8 %.



Tento rok ukrajinská centrálna banka očakáva rast zhruba o 3,6 %. Medzinárodný menový fond (MMF) je pesimistickejší a počíta s rastom v rozpätí od 2 % do 3 %.