Ukrajinská pšenica zavalila Európu, mlynári žiadajú podporu
Slovenské mlyny aktuálne čelia náročnej situácii. Štátne investičné podpory potravinárskeho sektoru podľa SSM na Slovensku už niekoľko rokov prakticky neexistujú.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Zásoby pšenice, ktoré sa vytvorili na trhu Európskej únie (EÚ) z dôvodu znovuzavedenia dovozných kvót, spôsobujú extrémny tlak na ceny múky. Slovenské mlyny, ktoré by chceli nakupovať iba slovenskú pšenicu, nedokážu bez investičných podpôr zo strany štátu konkurovať poľským či maďarským výrobcom. V piatok na to upozornila Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM).
„Júnové ukončenie bezcolného dovozu poľnohospodárskych komodít a potravín do EÚ z Ukrajiny spôsobilo predzásobenie sa ukrajinskou múkou na viacerých európskych trhoch. Zároveň tohtoročná žatva pšenice na Ukrajine, Maďarsku aj Poľsku je výrazne lepšia, ako sa pôvodne odhadovalo. To spôsobuje extrémny tlak na ceny múky na stredoeurópskom trhu. To je pre slovenských mlynárov, ktorí sa zameriavajú prioritne na spracovanie slovenskej pšenice, obrovský problém. Stratili svoju konkurencieschopnosť,“ uviedol generálny sekretár SSM Milan Lapšanský.
Slovenské mlyny aktuálne čelia náročnej situácii. Štátne investičné podpory potravinárskeho sektoru podľa SSM na Slovensku už niekoľko rokov prakticky neexistujú. Na rozdiel od okolitých krajín, kde štáty ako Česko, Poľsko, Maďarsko či Rumunsko z aktuálnych programov podporujú potravinársky sektor vrátane mlynského stovkami miliónov eur. Znížená konkurencieschopnosť, nové a vyššie dane či jedny z najvyšších cien energií a distribučných poplatkov v Európe im znemožňujú uplatniť sa s múkou zo slovenskej pšenice na zahraničných trhoch.
Slovenskí mlynári združení v SSM deklarujú, že v roku 2025 budú nakupovať pšenicu výhradne od domácich pestovateľov. Spotrebitelia tak podľa Lapšanského nemusia mať pri nákupe slovenskej múky obavy, že by si domov priniesli múku vyrobenú z nekontrolovanej ukrajinskej pšenice. „Treba upozorniť, že na Slovensko sa dovážajú múky aj z krajín, kde neexistuje obmedzenie dovozu z Ukrajiny. Takým príkladom je určite Česká republika. Informácie o kontrolách pôvodu pšenice, z ktorých je vyrábaná importovaná múka, predávaná v obchodných reťazcoch, zo strany štátu nemáme,“ priblížil.
Aktuálne je podľa SSM žiadúce, aby štát zintenzívnil podporu potravinovej vertikály pestovateľ pšenice - mlynár - pekár. „Slovensko nemôže byť do budúcnosti závislé od dovozu jednej z vôbec najzákladnejších potravín, akou je múka. Môže a musí vedieť plne pokryť 100 % slovenského dopytu po nej,“ podčiarkol Lapšanský.
