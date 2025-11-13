Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinská vláda v reakcii na korupčný škandál preverí štátne podniky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Korupčný škandál v štátnej spoločnosti Enerhoatom viedol k odstúpeniu ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej.

Autor TASR
Kyjev 13. novembra (TASR) - V reakcii na korupčný škandál súvisiaci s ukrajinskou jadrovou spoločnosťou Enerhoatom vláda v Kyjeve preverí všetky štátne podniky, oznámila vo štvrtok ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Dozorné rady spoločností dostali pokyn, aby skontrolovali najmä oblasť verejného obstarávania, dodala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Korupčný škandál v štátnej spoločnosti Enerhoatom viedol k odstúpeniu ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej. Protikorupčné úrady zistili, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom a preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov (86,39 milióna eur). Dosiaľ zadržali päť ľudí, sedem osôb považujú za podozrivé.

Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi prezidenta Volodymyra Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Ako hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia v energetickom a obrannom sektore vo svoj prospech.

(1 EUR = 1,1576 USD)
