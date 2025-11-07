< sekcia Ekonomika
Ukrajinské devízové rezervy dosiahli rekordných 49,5 miliardy USD
Národná banka Ukrajiny (NBU) uviedla, že výška rezerv, vypočítaná k 1. novembru, postačuje na pokrytie viac ako piatich mesiacov dovozu.
Autor TASR
Kyjev 7. novembra (TASR) - Ukrajinské devízové rezervy dosiahli rekordných 49,5 miliardy USD (42,92 miliardy eur). To je ich najvyššia hodnota od získania nezávislosti krajiny od Sovietskeho zväzu v roku 1991. Oznámila to v piatok ukrajinská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Národná banka Ukrajiny (NBU) uviedla, že výška rezerv, vypočítaná k 1. novembru, postačuje na pokrytie viac ako piatich mesiacov dovozu.
V októbri sa devízové rezervy zvýšili o 6,4 %. Tento nárast bol spôsobený „veľkým prílevom od medzinárodných partnerov“, ktorý presiahol predaj devíz a splátky dlhov centrálnej banky, uviedla NBU. Podľa banky väčšina prevodov v októbri, takmer 4,7 miliardy USD, pochádzala z Európskej únie.
Ukrajina odoláva ruskej invázii s medzinárodnou podporou už viac ako tri a pol roka.
(1 EUR = 1,1533 USD)
