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Ukrajinské drony opäť zasiahli rafinériu na juhu Ruska
Podľa HUR boli zasiahnuté hlavné výrobné zariadenia, skladovacie nádrže aj ropovody.
Autor TASR
Kyjev 26. novembra (TASR) – Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) sa vo štvrtok prihlásila k zodpovednosti za útok dronmi na ropnú rafinériu v meste Slaviansk na Kubáni v Krasnodarskom kraji na juhu európskej časti Ruska. Zariadenie pri útoku utrpelo vážne škody a vypukol v ňom požiar. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie HUR a prevádzkovateľa rafinérie.
Podľa HUR boli zasiahnuté hlavné výrobné zariadenia, skladovacie nádrže aj ropovody. Prevádzkovateľ rafinérie, spoločnosť Slaviansk ECO, predtým oznámil, že útok spôsobil v areáli rozsiahle škody.
Poškodená bola najmä jednotka na atmosférickú destiláciu ropy. Zničené boli sklady na suroviny a poškodené sú potrubia na prepravu ropných produktov a benzínu. Zásahom utrpeli škody aj skladovacie nádrže - niektoré z nich boli prerazené. V poškodených častiach areálu vypukli rozsiahle požiare a z nádrží unikala ropa, uviedol prevádzkovateľ.
Prevádzku rafinérie pozastavili už v septembri po predchádzajúcom ukrajinskom útoku. K útoku v noci na štvrtok došlo počas prebiehajúcich opráv, čo „situáciu skomplikovalo a malo ďalšie následky pre infraštruktúru rafinérie,“ dodala spoločnosť Slaviansk ECO.
Ukrajinská HUR uviedla, že útok prinúti ruský vojnovo-priemyselný komplex spomaliť a naruší jeho plány.
Rafinéria v Slaviansku na Kubáni patrí medzi najväčšie na juhu Ruska a je súčasťou skupiny Slaviansk EKO. Nachádza sa v blízkosti Ruskom okupovaného Krymu a počas vojny rozpútanej Ruskom bola už viackrát terčom útokov ukrajinskej armády.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskom území, niekedy aj hlboko vo vnútrozemí, a s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu proti Ukrajine sa zameriava najmä na dopravnú a ropnú infraštruktúru a sklady pohonných látok.
Podľa HUR boli zasiahnuté hlavné výrobné zariadenia, skladovacie nádrže aj ropovody. Prevádzkovateľ rafinérie, spoločnosť Slaviansk ECO, predtým oznámil, že útok spôsobil v areáli rozsiahle škody.
Poškodená bola najmä jednotka na atmosférickú destiláciu ropy. Zničené boli sklady na suroviny a poškodené sú potrubia na prepravu ropných produktov a benzínu. Zásahom utrpeli škody aj skladovacie nádrže - niektoré z nich boli prerazené. V poškodených častiach areálu vypukli rozsiahle požiare a z nádrží unikala ropa, uviedol prevádzkovateľ.
Prevádzku rafinérie pozastavili už v septembri po predchádzajúcom ukrajinskom útoku. K útoku v noci na štvrtok došlo počas prebiehajúcich opráv, čo „situáciu skomplikovalo a malo ďalšie následky pre infraštruktúru rafinérie,“ dodala spoločnosť Slaviansk ECO.
Ukrajinská HUR uviedla, že útok prinúti ruský vojnovo-priemyselný komplex spomaliť a naruší jeho plány.
Rafinéria v Slaviansku na Kubáni patrí medzi najväčšie na juhu Ruska a je súčasťou skupiny Slaviansk EKO. Nachádza sa v blízkosti Ruskom okupovaného Krymu a počas vojny rozpútanej Ruskom bola už viackrát terčom útokov ukrajinskej armády.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskom území, niekedy aj hlboko vo vnútrozemí, a s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu proti Ukrajine sa zameriava najmä na dopravnú a ropnú infraštruktúru a sklady pohonných látok.