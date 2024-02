Ukrajinské firmy sa obávajú zmien v mobilizácii

Kyjev 19. februára (TASR) - Najväčšie priemyselné združenia na Ukrajine vyzvali na zmeny v návrhu zákona o mobilizácii a varovali, že sprísnenie pravidiel môže paralyzovať kľúčové sektory ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Poslanci ukrajinského parlamentu schválili návrh zákona v prvom čítaní pred necelými dvomi týždňami. Druhé a tretie čítanie je naplánované do konca tohto mesiaca. Európska asociácia firiem, ktorá zastupuje približne 1000 ukrajinských aj zahraničných firiem pôsobiacich na Ukrajine, vyzvala poslancov, aby "novou legislatívou neparalyzovali ekonomiku". Dodala, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi frontom a hospodárstvom".



Kyjev sa po dvoch rokoch bojov s Ruskom rozhodol sprísniť zákon o mobilizácii, keďže počet Ukrajincov dobrovoľne sa hlásiacich do armády klesá. Prvotný návrh vyvolal verejné pobúrenie. Zákonodarcovia a analytici vtedy uviedli, že niektoré ustanovenia návrhu porušujú ústavu a predstavujú riziko korupcie.



Koncom januára predložila vláda do parlamentu upravenú verziu zákona o sprísnení pravidiel mobilizácie, ktorú parlament začiatkom februára v prvom čítaní schválil. Kľúčovým ustanovením v návrhu zákona je zníženie vekovej hranice pre osoby, ktoré môžu byť mobilizované do boja, z 27 na 25 rokov, ďalej je to limitovanie počtu ľudí, ktorí môžu dostať odklad, a zvýšenie pokút a sankcií za vyhýbanie sa vojenskej službe.



Najväčšie obavy majú podniky orientované na export, ale aj tie, ktoré vyrábajú pre armádu či v oblasti IT. Napríklad šéfka združenia zastupujúceho firmy v IT sektore Maria Ševčuková pre Reuters povedala, že zhruba iba 1 % z 360.000 zamestnancov v tomto odvetví dostalo odklad. Pritom až 75 % zamestnancov IT sektora, ktorý je kľúčovým exportným odvetvím, tvoria muži.



Združenie dodalo, že vyzvalo vládu na dialóg s firmami. Ako uviedlo, podniky majú pre krajinu väčší prínos v prípade, že ďalej rastú, platia viac daní a môžu tak aj vo väčšej miere podporovať armádu.